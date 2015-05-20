بالصورة: شاكيرا تملك أجمل عائلة

نشر لاعب فريق نادي برشلونة Gerard Piqué صورة مميّزة له مع طفليه Milan وSasha.

وأرفق حبيب النجمة العالمية Shakira الصورة بتعليق كتبه باللغة الكتالونية جاء فيه "مع الأسطورتين".

وأتبع التعليق بتغريدة له على تويتر بالإنجليزية، شارك فيها خبراً عنوانه " Gerard وShakira لديهما أجمل عائلة في عام 2015"، وأرفقه بتعليق كتب فيه بدوره: "بالفعل...لديّ أجمل عائلة".

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية الأصل Shakira كانت قد ذكرت أنها أمّ صارمة في التعامل مع ولديها، وأنها تحاول جاهدة ليكونا رجلين معاصرين، وهي أكثر صرامة من حبيبها Gerard Pique الذي يتعامل معهما بليونة تامّة.

بالصور: عائلة شاكيرا في ملعب برشلونة