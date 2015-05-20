بهذا اللوك سيظهر عاصي الحلاني في "العراب"

أطلقت شركة "سما الفن للإنتاج الفني" الصور الأولى للفنان اللبناني عاصي الحلاني في المشاهد الأولى من مسلسل "العرّاب" الذي بدأ تصويره ليكون جاهزاً للعرض في موسم الدراما الرمضاني.

وقد بدأ عاصي بتصوير مشاهده لأول مرة كممثل درامي بعدما خضع لدورات مكثّفة في التمثيل على يد أستاذ معهد الفنون المسرحية في جامعة دمشق الفنان القدير حسن عويتي.

أسرة المسلسل احتفلت بكثير من الفرح بنتائج المشاهد الأولى التي يقوم بها أحد أبرز أبطال المسلسل الفنان عاصي الحلاني، الذي بدا بمنتهى الإحتراف إن من حيث قدراته كممثل درامي، أو من حيث إلتزامه بمواعيد التصوير وتعليمات المخرج.

وقد أعرب عاصي عن سعادته بهذا العمل، خصوصاً أن الدور الذي يقوم به فيه الكثير من الإمكانيات ليبرز قدراته كممثل وكشخصية درامية، يريد أن يؤكّد من خلالها أنه فنان شامل، خصوصاً أنه سبق وخاض تجربة التمثيل من خلال مشاهد كليباته التي يعتبرها لا تقلّ قيمة عن الدراما الناطقة، لأن الممثل في الكليب عليه أن يعبّر بنظراته، وهنا يكمن التحدّي.