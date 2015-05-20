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اعتراف سعد الصغير بزواجه السري ينقذه من السجن

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اعتراف سعد الصغير بزواجه السري ينقذه من السجن اعتراف سعد الصغير بزواجه السري ينقذه من السجن

الأربعاء 20-05-2015 15:44

أدى اعتراف المغنّي الشعبي سعد الصغير بزواجه سراً من الراقصة شمس، إلى إنقاذه من مصيره بالسجن الذي كان ينتظره في واقعة تعديه على شمس في منزلها وتحطيم باب شقتها، حيث أخلت النيابة سبيله هو والراقصة.
وقالت تحقيقات نيابة الهرم إن سبب الشجار بين الطرفين خلافات شخصية وعائلية، انتهى بتوقيع الصلح بين الطرفين وتنازلت الراقصة شمس عن المحضر الذي حررته من قبل بحق سعد الصغير.
وكانت المباحث المصرية قد ألقت صباح أمس الثلاثاء القبض على الصغير بعدما حرّرت الراقصة شمس محضراً ضده، وبعد القبض على المغني الشعبي اضطر للاعتراف بأنه متزوج من شمس وأنها تحاول منعه من دخول شقة الزوجية .
ويأتي هذا الاعتراف من سعد بعد نفيه في كل الصحف واللقاءات أنه متزوج من سيدة أخرى عير زوجته وأم أولاده.

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سيدتي