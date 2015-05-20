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سعيد الماروق لزافين: كنت أدخّن 3 علب يومياً طوال ثلاثين عاماً

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سعيد الماروق لزافين: كنت أدخّن 3 علب يومياً طوال ثلاثين عاماً سعيد الماروق لزافين: كنت أدخّن 3 علب يومياً طوال ثلاثين عاماً

الأربعاء 20-05-2015 16:49

استقبل الزميل زافين قيومجيان في برنامجه "بلا طول سيرة" الذي يعرض على شاشة "المستقبل"، المخرج سعيد الماروق للحديث عن مواجهة المرض، ومحاربة التدخين والأمل بالإنتصار.
وقد أراد زافين أن يكون مع الزملاء جزءًا من الحملة التي أطلقها الماروق للتوعية حول مضار التدخين. وتحدث الماروق عن علاقته بالسيجارة وكيف كان يدخن حوالي ثلاث علب يوميا طيلة ثلاثين سنة.
واطلق حملته: انت بلا سيجارة أحلى، داعيًا الى إزالة القناع عن المرض لمحاربته والانتصار عليه. وقال: اليوم انا احترم الحياة اكثر، احترم الوقت واحترم كل نفس اتنفسه لذلك انا متفائل. وقد شكر زوجته جيهان على وقوفها الى جانبه في "الحلوة والمرّة" مؤكدًا أنه لولاها ولولا مساعدتها لما استطاع اجتياز كل العقبات في حياته.

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سيدتي