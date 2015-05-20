الطيب لـ في الجول: المقارنة بين حازم وأبو تريكة؟ الماجيكو لا يقارن إلا بحسام

يرى المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب أن نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة أكثر شمولية من إمبراطور الزمالك حازم إمام وذلك رداً على تصريحات نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" منذ أيام بأن حازم "قد أبو تريكة 10 مرات".

ميدو صرح لـ لـ"دوت مصر" بأن مهارة حازم إمام تتفوق كثيرا على أبو تريكة. وأن الثعلب الصغير كان يستطيع الذهاب ليوفنتوس في حين أن النجم رقم 22 لم يكن ليستطع الوصول لناد صغير في أوروبا.

وتحدث معلق شبكة بي إن سبورتس لـFilGoal.com قائلاً: "حازم وأبو تريكة؟ كلاهما عظيم ولكن أبو تريكة أشمل وأكثر تأثير على أداء الفريق الجماعي وعلى نتيجة المباراة تهديفياً".

وتابع "أبو تريكة كان أكثر مهارة في الركلات الثابتة كذلك".

حازم متعة

وأضاف المعلق الشهير "حازم ربما يكون في مشاهدته متعة للناظرين أكثر من أبوتريكة".

ثم استدرك "لكن لا يمكنني اعتبار تجربته في أوروبا ناجحة ففي الكالتشيو لعب 48 دقيقة فقط، صحيح أنه لعب في هولندا كثيراً لكن فريق دي جرافشاب لم يكن فريقاً كبيراُ في الدوري الهولندي".

وتابع "إن خيرتني من تشاهد سأجيب "حازم" وإن كنت في موقع المدرب فسأختار "أبوتريكة".

مع حسام

وتطرق الطيب للحديث في أمور المقارنات بين نجوم الكرة المصرية قائلاً: "أبوتريكة هداف كأس العالم للأندية، نجح محلياً وإفريقياً وعالمياً وبالتالي لا يمكنني أن أضعه في مقارنة إلا مع حسام حسن فقط والبقية تأتي خلفهما".

وأكمل "نفس الحال بالنسبة لميدو الذي يأتي في المقدمة من حيث اللعب في أوروبا والكل يأتي خلفه".

وأفاد المعلق الذي يعرف عنه بأنه "ليس أهلاوي" كما قال لـFilGoal.com في حوار سابق "حازم يمكن وضعه في مقارنة مع وليد صلاح الدين فهما يمتلكان نفس الخصائص".

ثم أتم "الكل يغفل أحمد الكأس الذي أراه أيضاً أفضل من حازم وقدم الكثير والكثير في الكرة المصرية".