بالصور - #موضة_مسجلة_باسم_لاعب

من منا لم يقلد موضة ابتكرها لاعبه المفضل أو على الأقل حاول يقلدها، سواء كانت تتعلق بطريقته في اللعب أو احتفاله بالأهداف أو حتى ما يتعلق بشكله مثل قصة شعره.

رفعة ياقة عبد الستار صبري وحازم إمام قلدها من شجع منتخب مصر في التسعينات، وآخرون قلدوا التوأم حسام وإبراهيم حسن في قص الشعر "على الزيرو".

من تابع الكرة الأوروبية كان تجذبه أكثر قصات شعر ديفيد بيكام، أو "طاقية" رونالدو في مونديال 2002.

FilGoal.com أطلق هاشتاج "#موضة_مسجلة_باسم_لاعب" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واختار متابعوه عددا من اللاعبين الذين تأثروا بهم واختاروا تقليدهم.

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- ياقة عبد الستار صبري وحازم إمام

- دبلة أحمد بلال

- قصة محمد زيدان

- قصات شعر بيكام

- نظارات إدجار ديفيدز

- قصة حسام وإبراهيم حسن

- غطس كلينسمان

- علامات روشتو السوداء

- قبلة لوران بلان على رأس بارتيز

- كم دي روسي

- قصة رونالدو 2002

- دوجلاس فيرون