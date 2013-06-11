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الأسواني: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "حق دستوري".. والإخوان يعملون لصالح "عالمهم الافتراضي"

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الأسواني: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "حق دستوري".. والإخوان يعملون لصالح "عالمهم الافتراضي" الأسواني: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "حق دستوري".. والإخوان يعملون لصالح "عالمهم الافتراضي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 30 دقيقة

أكد الكاتب الكبير علاء الأسواني، أن الرئيس محمد مرسي، يقدم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين على مصالح البلاد العليا، لافتًا إلى أن هذه الجماعة لديها مخطط للسيطرة على الدولة بكل مفاصلها، موضحًا أن قيادات الجماعة سُجنوا في العهد السابق ليس لمصلحة ، وإنما بسبب مشروعهم الخاص وعالمهم الافتراضي الذي يُسمى بالخلافة الإسلامية.

الإخوان سجنوا في عهد مبارك بسبب "عالمهم الافتراضي"

وتساءل الأسواني، في حوار مع الإعلامية دينا عبدالرحمن ببرنامج "زي الشمس" على شاشة "سي بي سي"، عن الإنجاز الحقيقي الذي قام به الرئيس مرسي بعد مرور عام على توليه الحكم، بل إن العكس هو ما حدث فتزايدت الأزمات في عهد الرئيس الإخواني، الذي فقد شرعيته منذ الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر الماضي، فضلاً عن أنه يجب محاكمته لوقوع العديد من الشهداء في عهده، مثلما يُحاكم الرئيس السابق "حسني مبارك".

وقال الروائي الكبير، إن ما تطالب به حركة "تمرد" بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حق من الحقوق الدستورية، لافتًا إلى أنهم جمعوا أكثر من 15 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، وهو عدد يفوق من صوت للرئيس في الانتخابات الرئاسية قبل عام.

يجب محاكمة مرسي على قتل المتظاهرين مثلما يحاكم مبارك

واتهم الأسواني، عاصم عبدالماجد، عضو الجماعة الإسلامية، بالتحريض على القتل، بعدما هدد الأقباط والكنيسة بألا يستجيبوا لدعوات النزول في 30 يونيو، بالقول: "لا تضحوا بأبنائكم".

وعن المؤتمر الوطني الذي عقده الرئيس مع القوى الإسلامية أمس الإثنين لمناقشة تداعيات "سد النهضة"، قال: "إن هذا المؤتمر كان الغرض من ورائه توجيه رسالة لمتظاهري 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المؤتمر لم يقدم شيئًا مفيدًا؛ لأن المشاركين فيه ليس لديهم أي خبرة أو معلومات واضحة عن الأزمة".

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