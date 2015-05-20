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ضبط 3 اعتدوا على ضابطين بالدقهلية أثناء مطاردتهما سائق لودر أصاب ركابا

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ضبط 3 اعتدوا على ضابطين بالدقهلية أثناء مطاردتهما سائق لودر أصاب ركابا ضبط 3 اعتدوا على ضابطين بالدقهلية أثناء مطاردتهما سائق لودر أصاب ركابا
ألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص قاموا بالتعدى على ضابطين وسرقة سلاحهما الميرى أثناء مطاردة لسائق لودر أصاب 3 ركاب بعد أن صدمهم بعمود إنارة على طريق المنصورة جمصة بالدقهلية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بقيام سائق لودر بإصابة ركاب ميكروباص بعد أن صدمهم على طريق المنصورة جمصة وفر هاربا.

وتصادف وجود 2 من ضباط الأمن المركزى عائدين إلى محل إقامتهما بطلخا فقاموا بمطاردته على الطريق وأطلقوا عددا من الأعيرة النارية فى محاولة لإيقافه فقام باستدراجهما داخل محل إقامتة بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، وأخرج عائلته وتجمهروا وقاموا بالتعدى على كل من الضابطين كريم 25 سنة وأحمد 26 سنة بقوات الأمن المركزى وسرقوا سلاحهما الميرى، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الشرطة التى على الفور انتقلت إلى القرية، وقامت بإلقاء القبض على والد سائق اللودر وشقيقه وصديقة بينما فر السائق هاربا، وتم ضبط السلاح المختطف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365