3 يونيو.. الحكم فى استئناف 8 أعضاء بـ"وايت نايتس" على حبسهم سنتين

حجزت محكمة حوادث الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية جلسة 3 يونيو القادم للحكم فى الاستئناف المقدم من 8 متهمين من أعضاء وايت نايتس، على حبسهم سنتين، فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف فى منطقة شبرا أواخر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام رياض، وعضوية المستشارين هايدى الفضالى، وإسلام العبودى، بأمانة سر محمد فتحى، وحسين طه.

وفور وصول المتهمين تم ايداعهم قفص الاتهام وسط حضور كثيف من ذوىهم وأصدقائهم، وحضرت اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عنهم والتى ضمت كل من محمد رشوان، ومحمد ثابت، محسن أمين،

أسندت النيابة العامة للمتهمين القصر ارتكاب جرائم "التظاهر بدون تصريح، التحريض على العنف، حيازة شماريخ، قطع الطريق".

وكانت محكمة جنح الأحداث بمحكمة الطفل قضت بالحبس سنتين حضوريًا على 5 متهمين وغيابيًا على 5 آخرين من أعضاء "الوايت نايتس"، بتهمة التورط فى أحداث العنف بمنطقة شبرا آواخر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر.

يذكر أن نيابة الساحل أحالت 10 أحداث من أعضاء مشجعى الزمالك إلى جنح الأحداث، بمحكمة الطفل.