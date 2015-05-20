سقوط متهم يستدرج الفتيات لممارسة الدعارة من خلال الإنترنت بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشرقاوى فى ضبط عاطل يقوم باستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر إعلان وهمى لطلب فتيات حسناوات المظهر بدون مؤهل وبدون خبرة.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى تفيد بقيام "محمود ص ل ع " وشهرته "كابتن ميدو" 35 سنة مقيم الهانوفيل دائرة قسم الدخيلة المحكوم عليه فى قضية بجنح شبين الكوم "تبديد" غيابياً بالحبس شهرين بنشر إعلانات على بعض المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تتضمن طلب توظيف فتيات دون اشتراط السن أو الخبرة وبمرتبات مغرية للعمل فى مجال المساج والتدليك كستار للعمل الأساسى فى ممارسة الجنس الحرام باستخدام أنواع مستحدثة من الممارسات الجنسية التى انتشر الترويج لها عن طريق الأفلام الجنسية "البورنو" والعمل كعارضات بالمجلات الجنسية المثيرة مستخدماً الهاتف المحمول فى التواصل مع المتقدمات لتلك الوظائف.

قامت إدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وبالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق "فرع غرب الدلتا" برصد الإعلانات المثيرة للاشتباه التى قام بنشرها المتحرى عنه بالمواقع المختلفة على شبكة الإنترنت والتى أيدت تلك المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بتسجيل المكالمات الصوتية على الهاتف المحمول المشار إليه وضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه تم رصد عدد "5" مكالمات صوتية، وباستهدافه بمسكنه تم ضبطه بحوزته الهاتف المستخدم، وجهاز كمبيوتر، وعدد 21 أسطوانة مدمجه "سى دى" وعدد 2 جهاز راوتر، وعدد 2 أى سيهات، وعدد 2 وحدة تخزين "هارد ديسك" وكمية من الأوراق الخاصة بمواقع جنسية وتفاصيل بعمليات التدليك وأوراق وأدوات تستخدم فى الدجل والشعوذة وبعض الشهادات العلمية بدون بيانات ممهورة ببصمة خاتم جهة صدورها عليها توقيع مدير المركز الخاص به، وبمواجهته أقر بحيازته لجميع المضبوطات بقصد الاستخدام بالمخالفة للقانون.