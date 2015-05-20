"التربية" تقدم الاختبارات القصيرة للصفوف 3-12 إلى 31 مايو

اعتمد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية، اليوم آليات العمل التحضيرية الخاصة بالامتحانات، والتي شملت الخطوات المقبلة للاختبار القصير الثاني وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع الصفوف، موضحاً أن الوزارة متمثلة في إدارة التقويم والامتحانات ستحدد المقررات الدراسية التي سيمتحن فيها طلبة الصف الثاني عشر وسيتم إعلانها الخميس المقبل.

وعدلت الوزارة الامتحانات القصيرة لتتناسب مع امتحانات النقل للصفوف من (3-11) بعدما طرأت تغيرات أخيرة على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثالث وحددت موعد بدايتها في 31 مايو، التي كانت من المقرر أن تبدأ في 7 يوليو المقبل وتنتهي 14 من الشهر ذاته.

>

> جدول الامتحانات

> وأوضح الصوالح أن الوزارة ستعتمد جدول امتحانات الصف الثاني عشر يوم الأحد المقبل، فيما سيتم تحديد المواد الدراسية المعتمدة التي ستشملها ورقة امتحان الفصل الدراسي الثالث، والإعلان عنها يوم الخميس المقبل. كما تقرر أن يكون الاختبار القصير (الثاني) على مستوى المدرسة، وليس مركزياً، وذلك للصفوف من 3-12، على أن يبدأ الاختبار يوم 31 مايو الجاري.

وبالنسبة لتفاصيل مواعيد امتحانات نهاية الفصل الثالث، أفاد وكيل التربية بأنها ستبدأ لجميع صفوف النقل من (3-11)، يوم الأحد 14 يونيو المقبل، وتنتهي للصفين الثالث والخامس يوم الأربعاء 17 يونيو، وللصفوف من السادس إلى التاسع يوم الخميس 18 يونيو، وللصفين العاشر والحادي عشر (علمي وأدبي) يوم الاثنين 22 يونيو، كما ستبدأ للصف الثاني عشر (علمي وأدبي) يوم الأحد 21 يونيو، وتنتهي للقسم (العلمي) يوم الثلاثاء 30 يونيو، وللقسم (الأدبي) يوم الخميس 2 يوليو. ومن المقرر إعلان نتائج امتحانات الصف الثاني عشر، يوم الخميس 9 يوليو المقبل.

صفوف النقل

> وفي ما يتعلق بالامتحانات المؤجلة الخاصة بالصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، أفاد وكيل الوزارة بأنها ستبدأ يوم الثلاثاء 30 يونيو، وتمتد حتى الاثنين 6 يوليو المقبلين، فيما يبدأ طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات المؤجلة يوم الأحد 5 يوليو وحتى الخميس 9 من الشهر نفسه، على أن يتقدم طلبة الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، إلى امتحانات الإعادة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وحتى الاثنين 31 من الشهر نفسه.

وقال الصوالح إن الوزارة راعت في تحديد الامتحانات ومواعيدها وما يتصل بها من نتائج، ما تضمنته الخطة الدراسية المعتمدة، وما يحقق الاستقرار النفسي والذهني للطالب، ويحفزه على استكمال مراجعته النهائية لجميع المواد بارتياح، وفي أجواء هادئة، يستطيع من خلالها تحقيق ما يصبو إليه، خاصة كل طالب باحث عن التفوق والتميز.

ولفت في السياق نفسه، إلى اهتمام الوزارة البالغ بجميع الطلاب والطالبات، ولاسيما طلبة الصف الثاني عشر، موضحاً أن إدارة التقويم والامتحانات وفرق العمل المتخصصة في الوزارة بذلت جهداً كبيراً لتحديد المواد الدراسية والموضوعات المقررة في امتحانات نهاية الفصل الثالث، بشكل مبكر، حتى تكون الرؤية واضحة أمام الطلبة، ويتمكنوا من تنظيم أوقات المذاكرة والمراجعة بشكل أفضل، وحتى يكون المعلم على علم تام بما ستتناوله الورقة الامتحانية من موضوعات، ومن ثم استثمار الجدول المدرسي بمرونة تصب في مصلحة الطالب.

موعد تحديد المواد الدراسية المعتمدة للفصل الثالث لامتحانات الصف 12 28 مايو

> موعد الاختبارات القصيرة (الفصل الثاني) للصفوف (3-12 ) 31 مايو

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف (3-11) 14 يونيو

> تبدأ امتحانات الصف 12 (علمي وأدبي) 21 يونيو

تنتهي امتحانات الصف 12 (علمي) 30يونيو

> تنتهي امتحانات الصف 12 (أدبي ) 2 يوليو

>

> إعلان نتائج الصف 12 9 يوليو

> موعد الامتحانات المؤجلة للصفوف (3- 11) 30 يونيو – 6 يوليو

موعد الامتحانات المؤجلة للفصل الثالث للصف 12 (علمي وأدبي ) 5 يوليو – 9 يوليو

> موعد امتحانات الإعادة للصفوف (6-12) 25 أغسطس – 31 أغسطس