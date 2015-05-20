مدمن يحاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي

فوجئ الحضور في قاعة محكمة استئناف ابوظبي اليوم، بأحد المتهمين الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية، وهو يتناول "قلم رصاص" من طاولة أمين سر الجلسة، ويحاول قطع وريده، بعدما ظن بأن قاضى المحكمة سيعاقبه عن تهمة تعاطيه المواد المخدرة.

في حين أمر القاضي رجال الشرطة الموجودين في القاعة بحماية المتهم من نفسه، وسارع رجال الامن الى انتزاع "القلم" من المتهم وتهدئته، واخلاء قاعة المحكمة من الحضور.

وقد خلف قرار المحكمة امس، حجزت قضية المتهم، والذي تتهمه النيابة العامة، بتعاطي المواد المخدرة، للحكم، حالة من الانفعال، جعلته في حالة عصبية شديدة، حيث كان المتهم، يطالب هيئة المحكمة بإيداعه في دور العلاج، الا ان هذا الطلب وجد رفضا من هيئة المحكمة كون المتهم قد ارتكب جريمة التعاطي لأكثر من مرة ولدية سوابق فيها.

ليقوم بعدها المتهم بسحب "قلم رصاص" من طاولة أمين سر الجلسة، وكسره ليصبح حاداً، ومن ثم وضعه على وريده مهدداً المحكمة بالانتحار في حال عدم الحكم بإيداعه بمركز العلاج من المخدرات.

ورغم ان القانون قد منح الرئيس الهيئة القضائية الحق في تحريك دعوى قضائية ضد المتهم بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، الا ان هيئة المحكمة ونظرا لحالة المتهم المعنوية، فقد تغاضت عن حقها في محاسبة المتهم على فعلته.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم 4 سنوات ورفضت طلباته بإيداعه بدور العلاج، إثر اعترافه بتكرار جريمته للمرة الثانية والذي يدفع بعدم إيداعه للمرة الثانية.