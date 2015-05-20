أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مدمن يحاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي

Google+ Print
مدمن يحاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي مدمن يحاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي

فوجئ الحضور في قاعة محكمة استئناف ابوظبي اليوم، بأحد المتهمين الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية، وهو يتناول "قلم رصاص" من طاولة أمين سر الجلسة، ويحاول قطع وريده، بعدما ظن بأن قاضى المحكمة سيعاقبه عن تهمة تعاطيه المواد المخدرة.

في حين أمر القاضي رجال الشرطة الموجودين في القاعة بحماية المتهم من نفسه، وسارع رجال الامن الى انتزاع "القلم" من المتهم وتهدئته، واخلاء قاعة المحكمة من الحضور.

وقد خلف قرار المحكمة امس، حجزت قضية المتهم، والذي تتهمه النيابة العامة، بتعاطي المواد المخدرة، للحكم، حالة من الانفعال، جعلته في حالة عصبية شديدة، حيث كان المتهم، يطالب هيئة المحكمة بإيداعه في دور العلاج، الا ان هذا الطلب وجد رفضا من هيئة المحكمة كون المتهم قد ارتكب جريمة التعاطي لأكثر من مرة ولدية سوابق فيها.

ليقوم بعدها المتهم بسحب "قلم رصاص" من طاولة أمين سر الجلسة، وكسره ليصبح حاداً، ومن ثم وضعه على وريده مهدداً المحكمة بالانتحار في حال عدم الحكم بإيداعه بمركز العلاج من المخدرات.

ورغم ان القانون قد منح الرئيس الهيئة القضائية الحق في تحريك دعوى قضائية ضد المتهم بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، الا ان هيئة المحكمة ونظرا لحالة المتهم المعنوية، فقد تغاضت عن حقها في محاسبة المتهم على فعلته.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم 4 سنوات ورفضت طلباته بإيداعه بدور العلاج، إثر اعترافه بتكرار جريمته للمرة الثانية والذي يدفع بعدم إيداعه للمرة الثانية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية