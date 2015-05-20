BHV تسلّط الضوء على أبرز صيحات الموضة

استعداداً لاستقبال فصل الصيف، قرّر مركز BHV تسليط الضوء على أبرز صيحات الموضة مع خبراء عالم الأزياء وعشّاقه.

في هذا الإطار، تمّ تنظيم ورشة عمل داخل المتجر، تخلّلها طرح مجموعة من الأزياء المتنوّعة العائدة إلى عدد من العلامات التجارية، نذكر منها:Juicy Couture,Casharel,Karen Millen,Lauren by Ralph Lauren.

حضر الورشة عددٌ كبير من خبراء الموضة والأزياء وأهل الصحافة والإعلام، فكانت مشاركتهم حماسيّة في مسابقة تمحورت حول اختيار أزياء مناسبة لإقامة حفل خيريّ في الطبيعة. وفي نهاية المسابقة، قدّمت عارضات الأزياء الملابس، وتمّ انتخاب فريق رابح وتوزيع هدايا قيّمة على الرابحين.

من ناحية أخرى، شارك خبير الصورة والماركة الشخصيّة ميلاد حدشيتي بخبرته في مجال الموضة، من خلال تقديم شرح مفصّل حول الأزياء المناسبة لكلّ شكل من أشكال الجسم. وكانت منه نصائح وتوصيات بشأن التسوّق السليم وكيفية تنسيق الملابس، بحسب المناسبات والأماكن، من دون الإخلال بالتناغم بين ذلك وبين طباع الشخصية وهويتها.

تابعوا معنا تفاصيل هذا الحفل من خلال الفيديو الآتي: