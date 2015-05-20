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بالصور..مفاجأة.. حريق مخزن الجمارك اندلع بالتزامن مع بدء عمل لجنة الجرد

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قال العميد إيهاب فوزى، مأمور قسم شرطة الأزبكية، إن الحريق الذى اندلع بمخزن مصلحة الجمارك فى شارع السبتية، كان متزامنا مع بدء لجنة الجرد المشكلة من مصلحة الجمارك لجرد محتويات المخزن، والذى يحتوى على كميات من السجائر والأدوية.

وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء لجنة الجرد أكدوا أن ماسا كهربائيا وراء الحريق، وسوف يتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية عقب انتهاء رجال الأدلة الجنائية من عملهم.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


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مصر 365

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