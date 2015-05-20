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مصادر: الزند يجرى حركة تغييرات على مساعديه ومستشارى "العدل" خلال أيام

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مصادر: الزند يجرى حركة تغييرات على مساعديه ومستشارى "العدل" خلال أيام مصادر: الزند يجرى حركة تغييرات على مساعديه ومستشارى "العدل" خلال أيام
كشفت مصادر قضائى عن أن المستشار احمد الزند وزير العدل الجديد سيجرى خلال الأيام المقبلة تغيرات واسعة فى مساعديه ومستشارى الوزارة، لضخ دماء جديدة ومساعدته فى الاستراتيجية التى وضعها مع رئيس مجلس الوزراء لتحقيق العدالة الناجزة وحماية القضاة أثناء عملهم بالمحاكم.

وتوقعت المصادر أن يبقى المستشار أحمد الزند على عدد قليل من مساعدى الوزير السابق والذين كان لهم دور كبير فى مواجهة إرهاب الإخوان، علاوة على تعيين متحدثا إعلاميا باسم الوزارة بعد أن خلت طوال الفترة الماضية من إدارة الإعلام التى ألغاها المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق.

ومن المهام التى تنتظر وزير العدل الجديد وضع تشريعات للتصدى للعمليات الإرهابية التى تنفذها جماعة الإخوان ضد المصريين، وتأمين دور المحاكم وحمايتها من أى اعتداءات، وميكنة المحاكم والشهر العقارى، وحل مشاكل الموظفين والأطباء الشرعيين.

ومن المقرر أن يتولى الزند رئاسة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرار بتشكيلها وتضم فى عضويتها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

كما يتولى الزند رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتى صدر قرارا بتشكيلها من محلب لمواصلة إجراءات استرداد الأموال المهربة من قبل نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

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مصر 365