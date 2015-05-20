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قارئ يحذر عبر "واتس آب اليوم السابع": مدرسة على وشك الانهيار بالدقهلية

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استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء صورا توضح مدرسة وعلى وشك الانهيار فى قرية كفر الأمير بمركز تمى الامديد بالدقهلية.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


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