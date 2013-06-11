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إعادة فتح طريق مصر الإسكندرية الزراعى بالقليوبية بعد قطعه لساعتين

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إعادة فتح طريق مصر الإسكندرية الزراعى بالقليوبية بعد قطعه لساعتين إعادة فتح طريق مصر الإسكندرية الزراعى بالقليوبية بعد قطعه لساعتين

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من إعادة فتح طريق الإسكندرية الزراعى، بعد أن قطعه العشرات من أهالى قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، احتجاجا على غياب التواجد الأمنى، واستيلاء البلطجية على سيارات الأجرة العاملة على خط القرية الواصل بينها وبين مدينة بنها.

وأشعل أهالى القرية الإطارات على الطريق الزراعى والسكة الحديد مانعين المرور من الاتجاهين، مما أدى إلى تكدس آلاف السيارات، وتوقف الحركة على الطريق الزراعى.

وطالب الأهالى أجهزة الأمن بسرعة ضبط البلطجية الذين منعوا صباح اليوم السائقين من تحميل الركاب عند مدخل القرية، وأنزلوا الركاب من السيارات التى قامت بالتحميل، والاستيلاء على السيارات، وفرضوا اتاوات على السائقين قبل وصولها موقف بنها على الرياح التوفيقى، مما تسبب فى حالة من التذمر بين السائقين وأهالى القرية، فاضطروا لقطع الطريق الزراعى والسكة الحديد.

انتقلت القيادات الأمنية بالمديرية، وتم التفاوض مع الأهالى وإعادة فتح الطريق.

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مصر 365

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