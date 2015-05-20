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قبائل سيناوية توقع على وثيقة لدعم الجيش ضد الإرهاب

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قبائل سيناوية توقع على وثيقة لدعم الجيش ضد الإرهاب قبائل سيناوية توقع على وثيقة لدعم الجيش ضد الإرهاب
قال الشيخ عيسى الخرافين رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، إن قبائل سيناء تقف وراء القوات المسلحة لاستئصال مرض الإرهاب من سيناء، لافتا: "عرضنا على قائد الجيش الثانى الميدانى أن يختار العدد الذى يريده للمشاركه مع قوات الأمن لتطهير أراضى سيناء".

وأضاف رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء خلال مؤتمر صحفى عقده تيار الاستقلال، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة وقع عليها عدد كبير من القبائل العربية من داخل سيناء ومن خارج حدودها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

وجاء أبرز بنود الوثيقة "تكوين لجان شعبية من شباب القبائل لمواجهة الإرهاب تحت رعاية قوات الجيش، وأى شخص يخرج عن أوامر القبيلة فى شأن الانضمام إلى الجماعات الإرهابية سيتم إهدار دمه، والالتزام بعدم التستر على المشتبعة فى مشاركتهم ضد الدولة، وفتح باب التطوع فى الجيش لمواجهة الإرهاب، الالتزام بما سيخرج عن لقاءات القبائل ونشر الوعى الثقافى والدينى لمواجهة التطرف، ورعاية وحماية قوافل الدعوة الإسلامية لنشر الإسلام الوسطى.

وتم التوقيع على بنود الوثيقة بشكل جماعى خلال المؤتمر وبحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض السياسيين.

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مصر 365