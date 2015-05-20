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حريق هائل يلتهم 9 منازل فى أرمنت غرب الأقصر

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حريق هائل يلتهم 9 منازل فى أرمنت غرب الأقصر حريق هائل يلتهم 9 منازل فى أرمنت غرب الأقصر
نشب منذ قليل، حريق هائل بـ6 منازل فى قرية الرياينة بمركز أرمنت، غرب الأقصر، وتم انتقل قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجار السيطرة على النيران.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارًا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد باندلاع حريق هائل بعدد من المنازل بقرية الرياينة بمركز أرمنت.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد عمر مدير الإدارة، وجار السيطرة على الحريق.

وقال أحد شهود العيان إن النيران اندلعت بأحد المنازل بالقرية وامتدت النيران إلى المنازل المجاورة، مشيرا إلى اندلاع النيران فى 9 منازل بالقرية حتى الآن.
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