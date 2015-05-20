بالصور.. محافظ القاهرة يناقش تطوير «الدرب الاحمر» بالتعاون مع «اغاخان»

استقبل الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الدكتور لويس مونريال، المدير التنفيذي لمؤسسة اغاخان الثقافية، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال المؤسسة لتطوير منطقة الدرب الاحمر وتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة.

تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بالأمير كريم اغاخان، رئيس مؤسسة اغاخان للثقافة الشهر الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء كوبري مشاة أو نفق مجهز بسلالم متحركة، ومصاعد على طريق صلاح سالم أمام البوابة الرئيسية لحديقة الأزهر، مع تطوير شارع الأزهر بداية من كوبري الأزهر وصولا حتى نفق المماليك برفع كفاءته ورصف وإنارة وتشجير، وكافة المباني المطلة عليه، مع تطوير شامل لساحة المشهد الحسيني وجامع الازهر.

وكذلك مناقشة مشروع إقامة فندق 5 نجوم أعلى جراج الدراسة، يضم 100 غرفة على الطراز الإسلامي بنظام BOT، كما تم الاتفاق على قيام مؤسسة اغاخان للثقافة بإعادة صيانة ما تم ترميمه من قبل المؤسسة وتعرض للتخريب خلال فترة الانفلات الأمني.

وقرر المحافظ، تشكيل فريق عمل مشترك من المحافظة والمؤسسة يضم مستشاري الهيئتين لدراسة ووضع المقترحات والتصميمات النهائية للمشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال شهرين.

شهد اللقاء المهندس عصام العريان، مدير عام مؤسسة اغاخان – مصر، واللواء أحمد حلمي المنسق العام للمشروعات الحكومية بالمؤسسة، والدكتور سهير زكي حواس بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور سحر زهران أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، والمهندسة فيفي عبد الغني رئيس هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة وعدد من قيادات المحافظة.