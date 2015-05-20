توريد 112 ألف طن قمح بالوادي الجديد‎

أعلن قطاع التموين بالوادي الجديد، عن توريد 750.720 أردب قمح، بواقع 112.608 ألف طن قمح، بالوادى الجديد، بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركات الاستثمارية وشركة المطاحن بالمحافظة.

صرح بذلك المهندس صلاح السيد مديرعام مديرية التموين بالوادي الجديد، وقال إن قطاع الزراعة، انتهي حتي اليوم من حصاد 150 ألف فدان، من إجمالي 197.049 فدان، منزرعة بمحصول القمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، حيث أن المديرية، تقوم حالياً بالتنسيق مع مديرية الزراعة، و بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتوفير”الفوارع” للمزارعين والسولار لتشغيل ماكينات الحصاد.