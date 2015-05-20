مجلس الدولة يهنئ الزند على توليه حقيبة وزارة العدل

قام المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس المجلس، وعضوية كلًاً من المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس المجلس، والمستشارين مجدى العجاتي، ويحيي نجم ويحيي راغب دكروري، ومحمود رسلان ومحمد زكي موسي، نواب رئيس مجلس الدولة وباقة أعضاء المجلس، بتهنئة المستشار أحمد الزند، لتوليه حقيبة وزاة العدل.

وسادت حالة من الارتياح داخل الأوساط القضائية، على خلفية قرار رئيس الجمهوية، باختيار المستشار أحمد الزند، لتولى حقيبة وزارة العدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق.

> يذكر، أن «الزند»، شغل منصب رئيس نادي القضاة، وكان مرشحًا لتولي رئاسة النادي لفترة جديدة، إلا أنه فضل شغل منصب وزير العدل.