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بالفيديو..الدفع بـ4 سيارات إطفاء أخرى للسيطرة على حريق مخزن الجمارك برمسيس

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بالفيديو..الدفع بـ4 سيارات إطفاء أخرى للسيطرة على حريق مخزن الجمارك برمسيس بالفيديو..الدفع بـ4 سيارات إطفاء أخرى للسيطرة على حريق مخزن الجمارك برمسيس
دفعت الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل بـ4 سيارات إضافية، ليصبح عدد سيارات الإطفاء 12 سيارة، وذلك للسيطرة على حريق هائل شب منذ ساعة بمخزن مصلحة الجمارك بشارع السبتية برمسيس.

وأكد اللواء مصطفى النمر رئيس قطاع غرب القاهرة أن الحريق الذى اندلع بمخزن مصلحة الجمارك برمسيس يقع على مساحة 3 آلاف متر ويحتوى على مصادرات خاصة بالمصلحة عبارة عن كميات من السجائر وإطارات السيارات.

وأضاف النمر فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم التوصل إلى سبب اندلاع الحريق حتى الآن، فيما تم استدعاء المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق فور السيطرة عليه.

كانت غرفة الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بعمارة الجمرك بشارع رمسيس.


>- بالفيديو.. اندلاع حريق هائل فى عمارة الجمرك بشارع رمسيس وسط القاهرة

- الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخازن الجمرك بشارع رمسيس

- أمن القاهرة: لم نتوصل لأسباب حريق مخزن الجمارك برمسيس حتى الآن

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مصر 365

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