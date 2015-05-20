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ضبط عاطلين بحوزتهما 30 علبة ترامادول فى كمين أمنى بالإسماعيلية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 30 علبة ترامادول فى كمين أمنى بالإسماعيلية ضبط عاطلين بحوزتهما 30 علبة ترامادول فى كمين أمنى بالإسماعيلية
ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطلين وبحوزتهما 30 علبة من أقراص "ترامادول" المخدرة، قبل توزيعها على زبائنهم بالمدينة.

وتلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة مركز الإسماعيلية بضبط عاطلين يقود أحدهما سيارة خاصة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، فى حملة قادها الرائد أحمد النمكى رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب أحمد الطحاوى.

وقال مصدر بقسم الشرطة إن المتهمين "أحمد.ن.س" 25 سنة مقيم بورسعيد و"طارق م. م" 40 عاما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، واحيلا للنيابة العامة للتحقيق.

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