مصرع صيدلى مصرى فى حادث سير بالسعودية و"صيادلة الشرقية" تنعى الفقيد

لقى هيثم أحمد محمد الغمرى صيدلى من محافظة الشرقية ويعمل بدولة السعودية مصرعه فى حادث سير، وقالت أسرة الصيدلى الشاب، إنه مقيم بمدينة الرياض ويعمل بفرع شركة أحمد محمد عبد الوهاب التاجى وأولاده.

وأوضحت أسرة الصيدلى الراحل، أنه قبل يومين أثناء عودته من الصلاة بشارع الأمير بندر دهسته سيارة مسرعة فتوفى فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتقوم الشرطة السعودية حاليا بإجراء تحقيقاتها للوصول إلى الجانى.

وأصدرت نقابة الصيادلة بالشرقية بيانا نعت فيه زميلهم، وطالبت بسرعة إنهاء إجراءات وصول الجثمان وضبط المتهم.