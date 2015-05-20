اتصالات بين الإسماعيلي وأحمد علي

أكدت المصادر داخل النادي الإسماعيلي أن أحمد على مهاجم الزمالك لا يمانع في العودة لصفوف الدراويش مره أخرى.

علم FilGoal.com أن مسؤولي الانتقالات في الإسماعيلي اتصلوا بأحمد علي، ورحبوا بعودته للفريق في حل فك ارتباطه بنادي الزمالك.

ويستمر تعاقد علي مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي قد طلب من إدارة الدراويش دعم مركز الهجوم في الفريق، للمنافسة على الدوري في الموسم المقبل.

وأعلن محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد أعلن أثناء تواجده بمقر النادي يوم الثلاثاء أنه كلف كلا من أيمن الجمل وأحمد قناوي مدربي الفريق السابقين بمتابعة دورة الترقي للدوري الممتاز من أجل ترشيح لاعبين خاصة مهاجمين للعب في صفوف الدراويش.