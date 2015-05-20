أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الساحر يحكي (11) – جوزيه لـ في الجول: حين فضلت الأهلي على بيتي.. واجتمعت باللاعبين بعد رحيلي

Google+ Print
الساحر يحكي (11) – جوزيه لـ في الجول: حين فضلت الأهلي على بيتي.. واجتمعت باللاعبين بعد رحيلي الساحر يحكي (11) – جوزيه لـ في الجول: حين فضلت الأهلي على بيتي.. واجتمعت باللاعبين بعد رحيلي

منحونا إجازة في نهاية رمضان وفترة عيد الفطر.. اتصلت بي زوجتي لتسألني ان كان لدي وقت لأعود إلى البرتغال. قلت لها لا، سأذهب إلى القاهرة.

في سبتمبر 2010 كان مانويل جوزيه مدرباً لاتحاد جدة وقتها. حصل على إجازة. ففضل بدلا من أن يقضي إجازته في المكان الذي يحبه.

وجاء مانويل جوزيه للقاهرة في زيارة قصيرة.

الساحر البرتغالي يحكي لـFilGoal.com بعضا من قصصه التي لا تنتهي مع الأهلي وعن الأهلي ولاعبيه الذين قادهم لتحقيق 20 بطولة عبر ثلاث فترات ولاية..

وكل ما يلي على لسان جوزيه

--

في اتحاد جدة منحونا إجازة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وفترة عيد الفطر. اتصلت بي زوجتي لتسألني ما إذا كان الوقت كافياً لكي أقضي هذه الإجازة في البرتغال؟

فكرت. ثم قلت لها: لا.. سأقضيها في القاهرة.

كنت أشعر بالاشتياق للبلد الذي أحببته أكثر من أي مكان آخر.. لكن هذا لم يكن السبب الوحيد.

كنت أتابع مباريات الأهلي جيداً في تلك الفترة.. لم يكن الفريق في أفضل أحواله وكان مقبلاً في هذا الوقت على مباراة مصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

مشجع للأهلي

أمام هارتلاند النيجيري كان يجب على الأهلي تحقيق الفوز حتى يمكنه بلوغ نصف النهائي.. قررت أن أتعامل كمشجع للفريق يعرف لاعبيه جيداً وعلاقته بهم طيبة.

جئت للقاهرة.. طلبت من المدير الفني وقتها حسام البدري أن أحضر المران وأتحدث قليلاً مع اللاعبين فوافق.

جلست مع اللاعبين بعد المران في وجوده..

كنت مشحونا. قلت للاعبين: ما الذي حدث لكم؟ لماذا تلعبون بكل هذا الإحباط؟ أنتم الأفضل وعليكم أن تقاتلوا من أجل الفوز.. اعرفوا قيمة ناديكم كما كنتم تفعلون دائماً.

قابلت بعض الأصدقاء بعد ذلك ثم عدت إلى جدة..

كانت أول زيارة لي لمصر بعد رحيلي في 2009 ولم أكن أتخيل أن تستقلبني الجماهير بهذه الطريقة..

فاز الأهلي بمباراة هارتلاند وأرسل لي بعض اللاعبين رسالة على هاتفي من كلمة واحدة.. "شكراً"..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع