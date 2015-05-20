أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

افتتاح المؤتمر الخامس لـ"المصرية للباطنيين" بعرض الجديد فى علاج مرض السكر

Google+ Print
افتتح اليوم المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية الحديثة للباطنيين، المنعقد فى الفترة من 20 : 21 مايو الجارى، برئاسة الدكتور هشام طراف أستاذ ورئيس قسم أمراض الباطنة والحساسية بطب قصر العينى رئيس الجمعية والمؤتمر، والدكتور شريف الهوارى سكرتير المؤتمر والجمعية.

وقال الدكتور ماجد هارون استشارى الغدد الصماء والسكر بطب قصر العينى، والذى ترأس جلسة عن مرض السكر، إن الجلسة ركزت على دور الجراحة فى علاج مرض السكر والتى أصبحت نتائجها هائلة، باعتبار أن مرض السكر يمثل حوالى 11 مليون شخص فى ونفس هذا العدد غير مشخص ويتم اكتشافه بالصدفة من خلال القيام ببعض الفحوصات عند إجراء عمليات جراحية أو أثناء السفر للخارج.

وأضاف أنه لا يخلو منزل فى مصر من مصاب بالسكر لذلك يعتبر مرض السكر وباء العصر الجديد، وهذا ما يتطلب تغيير نمط الحياة من ممارسة الرياضة والبعد عن الوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وظهرت علاجات جديدة للسكر والتى تحافظ على خلايا البنكرياس، وتحافظ على الجسم من مضاعفات السكر وهذه الأدوية تشمل مجموعة من الأدوية مثل مجموعة "جى أل بى أجونست" وهى مجموعة من الأدوية تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم مثل دواء الفكتوزا والباييتا، وتوجد أيضا مجموعة أخرى وهى مثبطات إنزيم دى بى بى 4 وهى مجموعة أخرى تمثل ثورة فى علاج السكر مثل الجانوفيا والجلفز وهذه الأدوية تحافظ على مستوى الأنسولين ثابت فى الدم دون حدوث هبوط فى مستوى السكر والتى تؤرق مريض السكر.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر فهمى أستاذ أمراض الباطنة والدم بجامعة القاهرة، إنه تم عقد جلسة عن أمراض الدم وتم مناقشة إحصائيات جميع حالات زراعة النخاع "ذاتى" أو من متبرع فى الــــ 20 عاما الماضية، وقد تم شرح إحصائيات كل مرض على حدة، وقبل نهاية المحاضرة تم مقارنة نتائجنا فى مصر مع الأرقام العالمية المدونة عالميا فى مركز البحث العلمى العالمى والذى تصب فيه جميع نتائج زراعة النخاع فى العالم واتضح كما أظهرت الدراسة أن نتائجنا فى مصر قريبة جدا من النتائج المحلية وكانت متساوية فى بعض الأمراض.

الدكتور حسين خيرى عميد كلية الطب جامعة القاهرة السابق يفتتح المؤتمر -اليوم السابع -5 -2015
>

الدكتور حسين خيرى عميد كلية الطب جامعة القاهرة السابق يفتتح المؤتمر

خلال افتتاح المؤتمر -اليوم السابع -5 -2015
>

خلال افتتاح المؤتمر

دكتور شريف الهوارى -اليوم السابع -5 -2015
>

دكتور شريف الهوارى

الأطباء الشبان يشاركون فى المؤتمر -اليوم السابع -5 -2015
>

الأطباء الشبان يشاركون فى المؤتمر

دكتور شريف الهوارى يتوسط الدكتور حسين خيرى والدكتور شريف حافظ -اليوم السابع -5 -2015
>

دكتور شريف الهوارى يتوسط الدكتور حسين خيرى والدكتور شريف حافظ

جانب من الحضور -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من الحضور


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»