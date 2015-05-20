3 تسريحات تناسب الشعر الجاف

إذا كنت في عجلة من أمرك وتريدين تصفيف شعرك الجاف باسرع وقت ممكن ما عليك إلاّ اختيار إحدى هذه التسريحات السهلة والسريعة والجميلة:

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1. الضفيرة: إن أهم ما يميز الضفيرة ويجعلها ملائمة للعصر أنها تكون فوضوية وأنيقة في نفس الوقت، ويمكنك تجربتها بحيث تكون سميكة أو رقيقة، كما أنها وسيلة رائعة لإخفاء جفاف شعرك وسوء أطرافه إذا لم يكن لديك الوقت للاعتناء به، إضافة إلى أنها لا تستغرق الكثير من الوقت، وكل ما عليك فعله هو عمل ضفيرة رقيقة أو سميكة حسب ما يتناسب مع شعرك، ثم ضعي ربطة عنق رشيقة وجميلة في نهاية الضفيرة، كذلك يمكنك ربط شعرك جيداً في الضفيرة والسيطرة عليه بوضع مثبتات الشعر أو ترك شعرك فضفاضاً حول وجهك.

2. شعر فضفاض: لا تعتبر هذه التسريحة من الناحية الفنية تسريحة للشعر، وتعتمد على ترك الشعر كما لو كنت استيقظتِ للتو من النوم، ولكن مع جعلها أكثر عصرية، ويمكنك تطبيق هذه التسريحة بوضع الكثير من رذاذ الشعر على كافة أنحاء شعرك وإعطاء حجم لشعرك بواسطة الفرشاة، كما يمكنك السيطرة على شعرك بوضع مثبتات الشعر.

3. الكعكة: تناسب الكعكة جميع أطوال الشعر بداية من الطويل إلى القصير، فإذا كان شعرك قصيراً يمكنك عمل الكعكة على جميع أنحاء وجهك بحيث تثبتيها بدبابيس الشعر الرقيقة للحصول على شعر محكم، كما يمكنك ترك القليل من الشعر حول شعرك لإعطائك نظرة طبيعية جذابة.

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