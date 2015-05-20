رجل يتحوّل جنسياً ليُصبح أجمل عارضات الجمال!

Leandro Medeiros Cerezo الذي يُعرف بالاسم المهني Lea T هو ابن أشهر لاعبي كرة القدم البرازيلين تونينيو سيريزو. ولد وترعرع في إيطاليا، ثمّ قرّر أن يتحوّل عام 2011 إلى أنثى، لا إلى امرأة عادية. إنّه الآن عارضة لأهمّ مستحضرات التجميل.

أجرى ليا T الجراحة في مارس 2012، في تايلند. في بدايات التحوّل، وصفت الجراحة بطريقة سلبية، ولكن بعد مرور أسبوعين قال إنه أصبح الآن راضياً عن النتائج.

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اكتشف Riccardo Tisciكبير المصمّمين لدى Givenchy قدرات ليا الجماليّة وحوّلها إلى وجه إعلاني لجيفنشي. بعد ذلك، ظهرت في العديد من افتتاحيات المجلات. ثمّ أصبحت وجهاً لـ Redken، ممّا جعلها أوّل عارضة متحوّلة تعرض لأهمّ ماركات مستحضرات التجميل العالمية.

تقول Lea إنها أحبّت العمل مع Redken ، لأنهم يقدّرون كلّ أنواع الجمال، ويؤمنون بخصوصيّة الشخص. وبنظرها أنّ هذا هو المهم.

تتميز ليا بشعرها الطويل الذي تحرص على الاعتناء به بشكل يوميّ، كما تُبرز جماله بتسريحات مختلفة. فتراةً تجعله منسدلاً مع فرق نصفيّ أو تجعله بالغرة المتوسّطة. بعد اللون الأسود الداكن، انتقلت ليا إلى صبغ شعرها باللون البني الفاتح مع بعض الخصل الشقراء، ما أبرز لون عينيها ومنحها أنوثة إضافية.

أمّا بالنسبة إلى المكياج، فاختيار ليا أهمّ ماركات مستحضرات التجميل لم يكن أمراً سدى، إذ إنها تتميّز بعينين لافتتين مع الحواجب العريضة. لكنها تكتفي بالقليل من ظلال العيون الترابيّ مع الماسكرا لتظهر جاذبية عينيها. أمّا بالنسبة إلى شكل وجهها فهي تتقن كيفيّة رفعه بكريم الأساس والبلاش.

تابعي صور ليا، واكتشفي كيفية إبراز أنوثتك باستخدام مستحضرات التجميل.

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