ارتفاع محصلة القتلى من الإرهابيين فى عملية عسكرية بالجزائر إلى 27 شخصا

ارتفعت محصلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم فى ولاية البويرة فى العملية العسكرية التى بدأت أمس إلى 27 إرهابيا بعد العثور على خمس جثث أخرى صباح اليوم الأربعاء، ذكر ذلك تلفزيون النهار فى نبأ عاجل له .

وكانت قوات الجيش الوطنى الشعبى قد قضت مساء امس الثلاثاء على 22 إرهابيا فى ولاية البويرة و إستعادت أسلحة و كمية كبيرة من الدخيرة فى عملية نوعية مشتركة بالقرب من منطقة فركيوة بولاية البويرة كما استعادت 11 سلاحا رشاشا من طراز كلاشينكوف و بندقية رشاشة وثمانية بنادق نصف آلية من طراز سيمونوف و بندقية قناصة و أخرى مضخية و قاذفة قنابل و بندقية صيد مقطوعة الماسورة و مسدس آلى و كمية معتبرة من الدخيرة و أغراض أخرى ولا تزال العملية متواصلة حيث سخرت لها قيادة الناحية العسكرية الأولى امكانيات ضخمة .

ولم يعلن عن هوية الإرهابيين بيد انه معروف أن هذه المنطقة تعد أهم معاقل تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وكذا تنظيم جند الخلافة الموالى لداعش .

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