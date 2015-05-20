إزالة 412 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 412 حالة تعد على مساحة 18 فدان وقيراط و10 أسهم بمراكز المنيا، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، المجهودات التى بذلت من الوحدات المحلية، حيث تمت إزالة 21 حالة بمركز مغاغة بمساحة 19 قيراطا و12 سهما، وعدد 53 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطا و4 أسهم و24 حالة بمركز مطاى بمساحة 19 قيراطا و21 سهما و49 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و21 قيراطا و11 سهما و123 حالة بمركز ملوى بمساحة 3 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما، و49 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و16 قيراطا و12 سهما و7 حالات بمركز العدوة بمساحة 9 قراريط، بالإضافة إلى 29 حالة إصلاح زراعى بمساحة 18 فدان وقيراط و10 أسهم .

وجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.