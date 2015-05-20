محافظ أسيوط يعفى مدير المركز الطبى فى ديروط بسبب المخالفات

تفقد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، مستشفى ديروط العام، والتى تم تعيين مدير جديد لها منذ أيام.

قال مدير المستشفى الجديد إن المستشفى تخدم 600 ألف نسمة، ووحدة معالجة المياه وغسيل الكلى 65 متر مكعب مياه يوميآ فقط بإجمالى 99 جلسة يوميا مطالباً بإنشاء خزنات مياه لزيادة عدد الجلسات فضلاً عن جهاز مونيتور حيث أن المستشفى تعمل بجهاز واحد وباقى الأجهزة يتم صيانتها.

كما تفقد المركز الطبى الذى يخدم مدينة ديروط وعبر عن استيائه مما شاهده من مخالفات فى المركز من سوء حالة الأسرة فضلاً عن وجود أجهزة لا تعمل، فأمر المحافظ بإعفاء مدير المركز من منصبه وإحالة مسئولى الإشراف للتحقيق.

وتفقد أيضا الوحدة الصحية بنزلة بدوى حيث تابع سير العمل وأطمأن على توافر الأمصال بالوحدة خاصة مصل العقرب والتيتانوس وتفقد عيادة تنظيم الأسرة والأسنان ودورات المياه وطالب بتطوير الوحدة من خدمات الإضاءة وندب طاقم من الرائدات الريفيات للتوعية بين السيدات بالقرية كما تحاور مع المواطنين واستمع إلى مشكلاتهم، حيث طالبوا بإنشاء مخابز وإعانات من الشئون الاجتماعية ووافق المحافظ على مطالبهم.

وفى سياق آخر، وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على فتح مخبزين بقريتى كوم الزرزور ونجع مبارك بمركز ديروط مؤكداً قرب تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى باقى مراكز المحافظة قبل شهر رمضان المبارك- جاء ذلك خلال جولته لتفقد قرى مركز ديروط يرافقه عيون عزتلى رئيس المركز والعديد من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه ديروط بمنطقة شلش والمقامة على مساحة 10 أفدنة بطاقة 86 ألف متر مكعب والتى تخدم مركز ومدينة ديروط و32 قرية غرب، و11 قرية شرق وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المحطة فى 30 أغسطس القادم، والتى تخدم 19 قرية، كما يتم الانتهاء من المرحلة الثانية فى 30 ديسمبر المقبل وتخدم 26 قرية أخرى.

وقال مهندس المشروع إن العمل توقف فى الفترة الماضية بسبب المأخذ والذى يتم العمل على إطالتها بسبب ظاهرة الإطماء والمفيض، فيما قرر المحافظ تزويد حصة السولار لتشغيل المعدات اللازمة للمشروع من 4 آلاف إلى 10 آلاف لتر مكعب للعمل على انتهاء المشروع فى الموعد المحدد.

كما زار المحافظ قرية نزلة بدوى ونجع مبارك وتفقد الكوبرى الذى يجرى إنشاؤه على بحر يوسف بالكيلو 12.5 ليربط بين قرية نزلة بدوى وتوابعها (نجع مبارك،نجع سويلم،كوم الزرزور،كوم الأخضر) بقرية أبو الهدر بتكلفة 4 مليون جنيه ويتم الانتهاء منه فى 30 ستمبر المقبل.

وأوضح رئيس المركز أنه تم إدراج كوبرى مشاه بالكيلو 9.5 على بحر يوسف ليربط بين نجع سويلم والكوم الاخضر فى خطة الرى فى 17 مايو الماضى ووجه المحافظ بالانتهاء منه خلال 9 أشهر .