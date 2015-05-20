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تحقيق صحفى: جنرال باكستانى منفى ببريطانيا وراء مقتل أسامة بن لادن

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تحقيق صحفى: جنرال باكستانى منفى ببريطانيا وراء مقتل أسامة بن لادن تحقيق صحفى: جنرال باكستانى منفى ببريطانيا وراء مقتل أسامة بن لادن
قال أحد الصحفيين الباكستانيين المرموقين ويدعى "أمير مير" إن اغتيال "أسامة بن لادن" كان من تدبير جنرال باكستانى متقاعد فى منفاه ببريطانيا، يدعى "عثمان خالد"، لما يمتلكه من علاقات وصلات داخل جهاز الاستخبار الباكستانى.

ونفت أسرة الجنرال الراحل "خالد" الذى وافته المنية العام الماضى عن 79 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان للإندبندنت البريطانية المزاعم التى رددها "مير" عبر صحيفةNews International، مبدية تعجبها من تلك الدعاوى التى تتهم الجنرال "خالد" بالضلوع فى اغتيال زعيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن"، فى حين أنه كان يعانى من مرض السرطان وغير قادر على الحياة بشكل طبيعى فى فترة تنفيذ عملية الاغتيال.

وكان "خالد" قد هاجر إلى بريطانيا وتجنس بجنسيتها فى العام 1979 بعد تركه لمنصبه فى الجيش الباكستانى الذى خدم فى صفوفه لمدة 25 عاما، محتجا على إعدام رئيس الوزراء الباكستانى السابق "ذو الفقار أبوتو".

وكان صحفى التحقيقات الاستقصائى الأمريكى المشهور "سيمور هيرش" قد نشر ما يفيد كذب إدارة الرئيس باراك أوباما فى القصة التى نشرتها عن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن"، زاعما تعاون أجهزة الاستخبارات الأمريكية مع نظيرتها فى باكستان مع التكتم حول الأمر.

ونفى البيت الأبيض ادعاءات مفجر فضيحة سجن أبو غريب، مؤكدا أنه يستقى معلوماته من مصادر غير موثوقة وأحادية الجانب.
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