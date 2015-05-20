تصفية أحد المتورطين فى اغتيال العقيد «وائل طاحون»

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من قتل الإخوانى «إسلام صلاح الدين» بمنطقة القاهرة الجديدة، المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون بالقاهرة، بعد مطاردة أمنية بين المتهم والشرطة.

وحددت الأجهزة الأمنية ، مكان إختباء أحد عناصر لجنة العمليات النوعية المتورطة فى اغتيال العقيد، وهو الإخوانى إسلام صلاح الدين أبوالحمد عطيتو بأحد الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثانى التجمع الخامس.

واثناء مداهمة القوات مكان إختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم ، فقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرعه وضبط السلاح الآلى الذى كان يستخدمه.