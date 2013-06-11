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نبات البنجر يمنع العديد من الأمراض بداية من البرد وحتى السرطان

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نبات البنجر يمنع العديد من الأمراض بداية من البرد وحتى السرطان نبات البنجر يمنع العديد من الأمراض بداية من البرد وحتى السرطان

كشف الدكتور ديف ليبرمان، متخصص التغذية والكاتب الأمريكى الشهير عن مجموعة من الفوائد الصحية الخفية التى يُحدثها نبات البنجر على صحة الإنسان.

وأشار الدكتور ليبرمان، أن نبات البنجر من الممكن أن نطلق عليه "متعدد الفيتامينات الطبيعى"، حيث يغنيك عن شراء المكملات الغذائية من الصيدليات، ويحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التى تساهم فى الوقاية من جميع الأمراض تقريبا، بداية من أعراض البرد وحتى الإصابة بالسرطان.

وتابع الدكتور ليبرمان، حسبما نُشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى للممثلة ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفرى، أن اللون الأحمر للبنجر الأحمر يحتوى على قدر كبير من مضادات الأكسدة، أحدها يعرف باسم "betalain"، وأثبتت الدراسات الحديثة أن فاعليته تفوق القيمة الغذائية لفيتامين "ج"، وكما أثبتت أيضا فاعليتها فى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

ولفت الدكتور ليبرمان، أن الكثير من ربات البيوت يُعرضن عن استخدام البنجر خوفا ً من اللون الأحمر الذى قد يظل عالقاً بأيديهم لفترات طويلة، ولكن يمكن حل هذه المعضلة بأمر بسيط للغاية، وذلك عن طريق ارتداء القفازات أو الجوانتيات خلال تحضيره، أو القيام بتقشير البنجر وتقطعيه تحت رد فعل المياه الباردة - سريعة الجريان التى تتدفق من الصنبور، وهو ما سيساهم فى حصول ملايين الأشخاص على قيمة غذائية عالية للغاية كانت غائبة عنهم.

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مصر 365