بالصور: مطابخ بنمط أمريكي في منازل المشاهير

تتسم البيوت، لا سيما التي يمتلكها نجوم "هوليوود"، بالحداثة، التي تعبّر عنها خصوصاً المطابخ. تتبع هذه المطابخ النمط الأمريكي في التصميم، بحيث تنفتح على مساحات الاستقبال.

"سيدتي نت" يعرض مجموعة من صور مطابخ نجوم "هوليوود"، في ما يأتي:

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson

في منزل سكارليت جوهانسون الواقع في مدينة "لوس انجلس"، تنفتح غرفة الطعام على المطبخ مباشرةً، علماً أن الأخير مطبوع بهوية أمريكيّة معاصرة.

في خصوص غرفة الطعام، فإنها تحضن طاولة مربعة وكراسي ثمانية مكسوّة بالقماش الأبيض، وتتمتع بنور ثريا عصرية من الكريستال والبرونز مصمّمة على شكل عنقود العنب.

لعلّ اللافت أنّه تمّ توظيف مساحة المطبخ بصورة ذكيّة، حيث تبدو هذه الأخيرة مفتوحة على غرفة العائلة أيضاً، وذلك بهدف الانتباه على الطفل، في أثناء تحضير النجمة وجبات الطعام.

بيونسيه Beyoncé

في منزل بيونسيه الواقع في مدينة "بيفرلي هيلز"، تتجلّى لمسات الحداثة في المطبخ، الذي ينعم بإطلالة على غرفة الطعام والحديقة الخلابة.

بطلائها الأبيض اللمّاع، تتلألأ خزائن الخشب المتناغمة مع قطع "الستاينلس ستيل".

ريهانا Rihanna

في شقّة ريهانا الواقعة في "مانهاتن"، يتزاوج الأبيض والأسود في المطبخ العصريّ، الذي يضمّ عدداً من القطع الكهربائيّة، بالإضافة إلى طاولة مصنوعة من الرخام الأبيض مخصّصة لإعداد الطعام.

باميلا أندرسون Pamela Anderson

في منزل باميلا أندرسون الواقع على إحدى شواطئ "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا"، يحظى المطبخ الحديث بفسحة هامّة، إذ تنسجم ألوانه الفاتحة مع بعضها لتعكس لوحة عصرية هادئة. تتوسط هذه المساحة طاولة مخصّصة لإعداد وتناول الوجبات.

ويل سميث Will Smith

في منزل ويل سميث الواقع في "نيويورك"، صُمّم المطبخ وفقاً للطراز الأمريكيّ الحديث، حيث الخزائن مشغولة من الخشب، وطاولة الطعام الضخمة تتوسّط المساحة.

بدورها، تستقبل غرفة الطّعام 11 شخصاً على طاولتها السوداء المُستطيلة المحاطة بكراسٍ بيضاء بسيطة، مع لمسة تزيين ممثلة في لوحة كبيرة على الحائط.

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