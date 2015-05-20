التقشير بالليزر يخلصك من آثار حبوب الشباب

أرسل قارئ يقول إنه كان يعانى من حب الشباب، وقام بعلاجها، ولكنها تركت له آثارا فى الوجه، ويسأل كيف يتخلص من آثارها؟.

وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن هناك العديد من الأسباب التى تساعد على ظهور حب الشباب فى الوجه ومنها الإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة الدسم، أو قرب موعد الدورة الشهرية لدى السيدات، اضطرابات هرمونية فى الجسم، وأخيرا الإصابة بتوتر والقلق من أهم أسباب الإصابة بحبوب الشباب.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن آثار حبوب الشباب قد تكون على هيئة بقع سمراء أو أحيانا تكون ندبات صغيرة وقد تصل الآثار لدرجة حفر صغيرة فى الجلد.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه يختلف علاج الآثار حسب طبيعتها فإذا كانت بقعا سمراء يمكن أن نبدأ بكريمات تفتيح اللون الغامق، وإذا لم تعط النتيجة المرجوة نلجأ للتقشير أو الليزر أما إذا كانت الآثار فى صورة ندبات فإن العلاج الأمثل هو الليزر وبالنسبة للحفر يمكن علاجها بالفيلرز.