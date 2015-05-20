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وقاية طفلك من السمنة تجنبه الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكر

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وقاية طفلك من السمنة تجنبه الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكر وقاية طفلك من السمنة تجنبه الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكر
حذر رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الأطفال فى المملكة المتحدة يواجهون "تنامى موجة" من السرطان، الذى يمكن تجنبه هو وأمراض القلب والسكر المرتبطة بأوزانهم.

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن سايمون ستيفنز رئيس الهيئة تحذيره من أن السمنة أصبحت "أمرا طبيعيا" بين ملايين الآباء الذين ليسوا حتى على دراية بأن أبناءهم وبناتهم يعانون "زيادة خطيرة فى الوزن."
>وقال إنه ما لم تتخذ والكبار المسؤولون خطوات للحيلولة دون سوء الحالة الصحية للأطفال سنضطر إلى زيادة الضرائب، من أجل تمويل نفقات الرعاية الصحية المتزايدة بشكل مستمر.

وحذر ستيفنز من أن الهيئة الصحية تواجه أكثر فتراتها تحديا خلال تاريخها البالغ 67 عاما، بسبب النفقات المتزايدة لمعالجة الأمراض الناجمة عن نمط الحياة الخاطئ والشيخوخة.

وتمتلك بريطانيا سجلا من أسوأ سجلات البدانة فى أوروبا إذ أن ثلثى البالغين بها من البدناء، كما أن طفلا من بين كل ثلاثة أطفال مصنف بأنه يعانى زيادة فى الوزن .
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مصر 365

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