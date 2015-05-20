أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جوليا غراهام تعيش صدمة كبيرة بعد انتحار زوجها

Google+ Print

الأربعاء 20-05-2015 14:26

بعد مرور أكثر من شهر على انتحار الممثل Joseph Bennett، لا تزال زوجته الممثلة البريطانية Julie Graham تعيش صدمة كبيرة.

وكانت الشرطة قد عثرت على Joseph مشنوقاً ومتدلياً من شجرة، في حديقة لندن العامة، في 13 أبريل المنصرم، إلا أن خبر وفاته لم ينشر سوى منذ أيام بناء على رغبة عائلته.

واللافت أنّ Julie عادت إلى مزاولة التمثيل قبل الإعلان عن وفاة زوجها، على الرغم من أن ذلك لم يخرجها من حالة الصدمة التي تعيشها لخسارة زوجها الذي جمعتها به علاقة حبّ مميّزة.

يُذكر أنّ Joseph Bennett البالغ من العمر 44 عاماً تزوج Julie Graham البالغة من العمر 47 عاماً في عام 2002 ولديهما طفلتان، بالإضافة إلى ولدين له من علاقة سابقة.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي