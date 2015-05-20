جوليا غراهام تعيش صدمة كبيرة بعد انتحار زوجها

بعد مرور أكثر من شهر على انتحار الممثل Joseph Bennett، لا تزال زوجته الممثلة البريطانية Julie Graham تعيش صدمة كبيرة.

وكانت الشرطة قد عثرت على Joseph مشنوقاً ومتدلياً من شجرة، في حديقة لندن العامة، في 13 أبريل المنصرم، إلا أن خبر وفاته لم ينشر سوى منذ أيام بناء على رغبة عائلته.

واللافت أنّ Julie عادت إلى مزاولة التمثيل قبل الإعلان عن وفاة زوجها، على الرغم من أن ذلك لم يخرجها من حالة الصدمة التي تعيشها لخسارة زوجها الذي جمعتها به علاقة حبّ مميّزة.

يُذكر أنّ Joseph Bennett البالغ من العمر 44 عاماً تزوج Julie Graham البالغة من العمر 47 عاماً في عام 2002 ولديهما طفلتان، بالإضافة إلى ولدين له من علاقة سابقة.