أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس الجامعة يفتتح معرض خيري للملابس ببني سويف

Google+ Print
رئيس الجامعة يفتتح معرض خيري للملابس ببني سويف رئيس الجامعة يفتتح معرض خيري للملابس ببني سويف

افتتح الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، صباح اليوم الأربعاء، المعرض الخير للملابس بالمبنى الجديد لإدارة رعاية الشباب بحرم الجامعة وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخير،

وأكد “لطفي” أن افتتاح المعرض يأتي فى إطار حرص الجامعة على دعم الطالب الجامعي مادياً ومعنوياً وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، موضحاً أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي داخل جامعة بني سويف، ويضم ما يزيد عن 520 قطعة من الملابس من لكلاً من الطلبة والطالبات تقدم بالمجان للطلاب الغير القادرين، ويستمر المعرض لمدة ثلاث أيام.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكابتن محمد فاروق الحكم الدولي ومدير عام رعاية الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»