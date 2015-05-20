رئيس الجامعة يفتتح معرض خيري للملابس ببني سويف

افتتح الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، صباح اليوم الأربعاء، المعرض الخير للملابس بالمبنى الجديد لإدارة رعاية الشباب بحرم الجامعة وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير،

وأكد “لطفي” أن افتتاح المعرض يأتي فى إطار حرص الجامعة على دعم الطالب الجامعي مادياً ومعنوياً وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، موضحاً أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي داخل جامعة بني سويف، ويضم ما يزيد عن 520 قطعة من الملابس من لكلاً من الطلبة والطالبات تقدم بالمجان للطلاب الغير القادرين، ويستمر المعرض لمدة ثلاث أيام.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكابتن محمد فاروق الحكم الدولي ومدير عام رعاية الشباب.