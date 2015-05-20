نص المذكرة المحررة ضد "محامى الغزالى حرب" لاتهامه بسب وقذف النائب العام

ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة المرسلة، اليوم، إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، والتى حررتها محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، لاتخاذ شئونها، ضد المحامى على طه، المدعى بالحق المدنى عن أسامة الغزالى حرب، على خلفية اتهامه بسب وقذف النائب العام المستشار هشام بركات أثناء جلسة نظر استئناف الإعلامى أحمد موسى على حبسه لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب.

وتضمنت المذكرة أنه أثناء انعقاد جلسة جنح مستأنف مدينة نصر أول لنظر القضية رقم 50393 لسنة 2014 جنح مدينة نصر أول والمقيدة استئنافيا برقم 10294 لسنة 2015 استئناف شرق، والمقيدة ضد أحمد على موسى والمقضى فيها أمام محكمة أول درجة بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه عن التهمة الأولى وعن التهمة الثانية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرين ألف جنيه وإلزامه بأداء التعويض المدنى والمصاريف، وحال ذلك وأثناء قيام دفاع المدعى بالحق المدنى على محمد على طه بموجب وكالة قانونية رقم 5377 حرف "و" لسنة 2014 توثيق الأهرام النموذجى، تناول فى دفاعه شخص النائب العام الحالى والمحكمة وجهته للالتزام بمقتضيات دفاعه دون الخوض فى شخص النائب العام.

وأضافت المذكرة أن دفاع المدعى بالحق المدنى تمسك بالإصرار بالاستمرار فى خوضه فى ذلك وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة، قائلاً "إنه تقدم بالعديد من محاضر الشرطة ضد المتهم أحمد على موسى شحاتة، إلا أن هذه البلاغات ظلت حبيسة أدراج مكتب النائب العام الأمر الذى حدا به لتحريك الجنحة المباشرة، وأنه استغاث بمنصة القضاء وعقب صدور حكم محكمة أول درجة مشمولاً بالنفاذ، إلا أن السيد النائب العام وفى واقعة غريبة لم تحصل فى القضاء من قبل قام بإيقاف التنفيذ، وهو الأمر الذى استبان معه للمدعى بالحق المدنى أن يد النائب العام تنبسط لتحمى المتهم من العدالة وتطبيق القانون فضلاً عن أن المتهم يقوم بمصاحبة السيد رئيس الجمهورية خارج البلاد فى جولاته الخارجية، وأن السلطات لا تقدر على منعه من ذلك وهو الأمر الذى يستبين معه لدفاع المتهم أن سيادة القانون لا تطبق داخل جمهورية مصر العربية" مزيلاً جماع ذلك بتوقيعه بخط يده على محضر الجلسة.

وذكرت المذكرة أنه لما كان ذلك وكان ما جاء على لسان دفاع المدعى بالحق المدنى يعد جريمة قذف فى حق النائب العام، وفقاً لنص المواد 171 , 184 , 185 , 302 , 303 من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادة 245 من قانون الإجراءات " والتى نصت "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث "وهو الأمر الذى حدا بنا لتحرير تلك المذكرة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما سبق سرده".

يشار إلى أن محكمة مستأنف مدينة نصر، أجلت أمس نظر استئناف الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه عامين وكفالة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، لجلسة 26 مايو لحضور المتهم بشخصه، بالإضافة إلى تحرير مذكرة باعتبار ما تم من على طه المحامى المدعى بالحق المدنى عن الدكتور أسامة الغزالى حرب هو سب وقذف فى حق النائب العام، وارتكاب جريمة من جرائم الجلسات فى حق المحكمة، فضلا عن طلب نسخ صورة من المذكرة لتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لتلفظ المدعى بالحق المدنى بكلمات تعد قذفا وسبا.