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الظاهرة رونالدو يكشف عن فريق أحلامه الخماسي

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الظاهرة رونالدو يكشف عن فريق أحلامه الخماسي الظاهرة رونالدو يكشف عن فريق أحلامه الخماسي

كشف الظاهرة البرازيلية رونالدو عن فريق أحلامه الخماسي في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستبعد نجم منتخب البرازيل المتوج بمونديالي 1994 و2002 الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من التشكيل وكذلك نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

واختار رونالدو نفسه ضمن القائمة التي شملت الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، الملك بيليه، زيكو نجم السيليساو في الثمانينيات، والأيقونة الأرجنتينية ديجو مارادونا.

ولعب نجم ريال مدريد السابق مع زيدان في صفوف الميرينجي أربعة مواسم (من 2002 إلى 2006)، حققا خلالها لقب الدوري موسم 2002-2003.

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