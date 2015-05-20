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ستويتشكوف: برشلونة سيهزم يوفنتوس ويتوج بلقب الأبطال

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ستويتشكوف: برشلونة سيهزم يوفنتوس ويتوج بلقب الأبطال ستويتشكوف: برشلونة سيهزم يوفنتوس ويتوج بلقب الأبطال

أكد هريستو ستويتشكوف نجم برشلونة ومنتخب بلغاريا السابق أن البلوجرانا سيتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ويرى ستويتكشوف أن القدرات الموجودة لدى برشلونة قادرة على صناعة الفارق أمام أي فريق، وأن لويس إنريكي حقق طفرة هائلة بالنادي هذا الموسم.

ويواجه برشلونة فريق يوفنتوس يوم 6 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة برلين الألمانية.

تحدث ستويتشكوف لإذاعة (أوندا شيرو) الإسبانية قائلا:"برشلونة سيحقق لقب الأبطال، لديه اللاعبين الموهوبين أكثر من كل منافسيه".

وأضاف "إنريكي لديه رؤية واضحة، إنه مدرب مثالي لبرشلونة. حتى وإن كان قد تأثر برحيل أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق".

وأردف "هو ممتاز في التعامل مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، لديه شخصية قوية مثلما كان لاعبا".

وتابع "ليونيل ميسي هو الأفضل وسيظل كذلك. لكن خلفه هو ولويس سواريز ونيمار، هناك 8 لاعبين يقدمون عملا ممتازا مع الفريق".

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فيديو اليوم السابع