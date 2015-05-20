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تخصيص 216 مترا لإنشاء عيادة تأمين صحى بمدينة ببا جنوب بنى سويف

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تخصيص 216 مترا لإنشاء عيادة تأمين صحى بمدينة ببا جنوب بنى سويف تخصيص 216 مترا لإنشاء عيادة تأمين صحى بمدينة ببا جنوب بنى سويف
قال محمود المغربى رئيس مركز ومدينة ببا حنوب بنى سويف، اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص مساحة 216 مترا بشارع التحرير قبلى بجوار خط السكة الحديد، لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحى بمدينة ببا.

وأضاف المغربى فى تصريحات صحفية، أنه تم إدراج المشروع بالخطة الاستثمارية للعام 2015-2016، مشيراً إلى أن تلك العيادة ستوفر على أهالى ببا مشقة السفر إلى بنى سويف للتمتع بخدمات التأمين الصحى.
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