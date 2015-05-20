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شقيقان يقتلان عاملا لزواجه من شقيقتهما دون علمهما فى شبين القناطر

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شقيقان يقتلان عاملا لزواجه من شقيقتهما دون علمهما فى شبين القناطر شقيقان يقتلان عاملا لزواجه من شقيقتهما دون علمهما فى شبين القناطر
انهال شقيقان على عامل بالضرب بالشوم والعصى بشبين القناطر، لقيامه بالزواج من شقيقتهما دون علمهما وانتقاما منه قاما بضربه حتى الموت، تم نقل المجنى عليه إلى مستشفى شبين القناطر العام، وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد العاطى رئيس مباحث شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول "مصطفى.خ.م" 23سنة مصابا بكسر بعظمة الترقوة وتهتك بأنسجة المخ وغيبوبة شديدة، وتوفى متأثرا بإصابته واتهام شقيقه فتح الله 25 سنة عامل لكل من "عبدالله.س.م" 23سنة وشقيقه "خميس" 30سنة، بالتسبب فى وفاته بعد الاعتداء عليه بالضرب، وذلك لوجود خلافات بينهما وبين شقيقه المصاب لقيامه بالزواج من شقيقتهما دون علمهما، تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن.

وتوصلت التحريات أن المتهمين مقيمان بناحية عرب الرمل - دائرة مركز قويسنا – منوفية، وتم القيام بمأمورية تنسيقًا وقطاع مصلحة الأمن العام وأمن المنوفية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالزواج من شقيقتهما دون علمهما.

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مصر 365