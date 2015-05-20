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ضبط 646 هاربا من أحكام قضائية و5 قطع سلاح فى حملة بالجيزة

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ضبط 646 هاربا من أحكام قضائية و5 قطع سلاح فى حملة بالجيزة ضبط 646 هاربا من أحكام قضائية و5 قطع سلاح فى حملة بالجيزة
ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة (5) قطع سلاح نارى و(19) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و(37) قضية مخدرات، ما بين اتجار وتعاطى و(10) قضايا سلاح أبيض و(4) مراقبين هاربين، فى حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون.

كما تم ضبط (8) محكوم عليهم فى أحكام الجنايات و(646) محكوما عليهم فى أحكام الحبس، و(118) محكوما عليهم فى أحكام مخالفات، و(125) محكوما عليهم فى أحكام غرامات، و(8) قضايا تموينية متنوعة و(6397) مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وجارى استمرار الحملات.

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مصر 365