القبض على 9 عناصر إخوانية مطلوبين فى قضايا عنف بالبصارطة فى دمياط

داهمت الأجهزة الأمنية بدمياط فجر اليوم قرية البصارطة التابعة لمركز>دمياط، وتمكنوا من ضبط 9 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا تجمهر وعنف وأحداث شغب، كما تم ضبط عدد 2 سلاح نارى طبنجة 9مم وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الذخيرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة قامت بفرض كردون أمنى على القرية حتى الساعات الأولى من الصباح.