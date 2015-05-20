ضبط 6 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية فى طوخ بالقليوبية

ألقت مباحث مركز طوخ بالقليوبية بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى، القبض على 6 أشخاص لانتمائهم لجماعة الإخوان وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، فى إطار متابعة الموقف الأمنى بنطاق المديرية فى ضوء ما تشهده الساحة الداخلية من أحداث ومستجدات، نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فقد قامت مأمورية من إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة طوخ مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن واستهدفت بعض العناصر التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، أسفرت عن ضبط كل من "أحمد ا ى" سن 20 عامل و"صابر ع و" سن 36 صاحب محل مواد بناء و"حسن ع م" سن 33 مدرس و"عماد س" سن 39 سباك و"يوسف م ز" سن 22 و"الحسن ع س" سن 22 طالب بكلية الطب.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم فى عدة مسيرات وتولت النيابة التحقيق.