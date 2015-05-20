الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريقين فى مركزى طما وجرجا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز شرطة جرجا بناحية قرية كوم الصعايدة نتج عنه احتراق منزل ونفوق رأس ماشية و3 رؤس غنم وكمية من البوص والمنقولات وجاء الحريق الثانى بمركز شرطة طما بنشوب حريق بكمية من محصول القمح مشونه بناحية قرية الحديقة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريقين الأول بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا بحوش ملك "عبد الستار ع م" 55 عاما عامل ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق رأس ماشية، و"3" رؤس غنم واحتراق كمية من العروق الخشبية والتبن وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون الحريق سبب حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية، ونفى الشبهة الجنائية وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

والحريق الثانى بناحية الحديقة دائرة مركز شرطة طما حيث تبين من المعاينة نشوب حريق بكمية من محصول القمح "مشونة" ملك "مينا ع ح" 30 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من القمح، وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ولم يعلل سبباً لنشوب الحريق، ونفى الشبهة الجنائية، وتم أخطــر الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2158 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.